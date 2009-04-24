Украинцы, отказавшиеся от прививок, будут лечиться за свои деньги

Министр здравоохранения Василий Князевич считает, что граждане Украины, отказавшиеся от прививок, должны лечиться за собственный счет.

Об этом он сообщил пребывая во Львове. По его словам, сейчас 10% людей отказываются от прививок, тем самым ставят под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих.

Князевич отметил, что информационная атака, начавшаяся после смерти подростка в Донецкой области, была хорошо организована.

При этом министр не исключает, что кто-то может организовать смерть еще одного человека якобы от прививки, чтобы дискредитировать вакцинацию.

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