Украинцы, отказавшиеся от прививок, будут лечиться за свои деньги
12:00, 24 апреля 2009Страна
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Заявление Князевича
Министр здравоохранения Василий Князевич считает, что граждане Украины, отказавшиеся от прививок, должны лечиться за собственный счет.
Об этом он сообщил пребывая во Львове. По его словам, сейчас 10% людей отказываются от прививок, тем самым ставят под угрозу свое здоровье и здоровье окружающих.
Князевич отметил, что информационная атака, начавшаяся после смерти подростка в Донецкой области, была хорошо организована.
При этом министр не исключает, что кто-то может организовать смерть еще одного человека якобы от прививки, чтобы дискредитировать вакцинацию.
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