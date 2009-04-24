В Севастопольскую больницу поступили конфискованные лекарства

Сотрудники Севастопольской таможни передали в городскую больницу №1 лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Севастопольской таможни, предметы перемещались через границу Украины с нарушением таможенных правил, были задержаны при осуществлении таможенного контроля в декабре 2008 года, и на основании постановления Ленинского районного суда города Севастополя конфискованы в прибыль государства.

На основании вывода Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств об их пригодности в медицинской практике, а также распоряжения Управления охраны здоровья Севастопольской городской государственной администрации лекарственные средства и изделия медицинского назначения были переданы Севастопольской таможней на бесплатной основе КЗ «Городская больница №1» для последующего использования в медицинской практике.