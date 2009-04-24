Запорожье: детей с отравлением продолжают госпитализировать

В Запорожье уже 9 воспитанников детсада госпитализированы с острой кишечной инфекцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на данные СЭС, еще для 8 детей организован стационар на дому.

Случай массового заболевания дошкольников инфекционным заболеванием был зафиксирован в детском саду №219.

"У 9 детей, которые находятся в больнице, состояние здоровья средней степени тяжести, еще у 8 (для которых организовано лечение на дому) - легкая степень. Причина заболевания - антиген ротавируса, который выявлен у 12 детей", - сообщили в ОГА, отметив, что причина появления инфекции у детей пока не установлена, в связи с чем детсад закрыт.

В Запорожской ОГА создана комиссия для расследования причин массового инфицирования детей из числа сотрудников СЭС, управления охраны здоровья, управления образования и ГУ МЧС в Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Запорожье из дошкольного заведения №219 в городскую детскую клинику были доставлены 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет с острой кишечной инфекцией - гастроэнтероколитом ротавирусной этиологии. После обследования 6 детей в состоянии средней тяжести были госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальные 8 детей с легкой формой заболевания отправлены домой на амбулаторное лечение.