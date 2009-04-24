Управляешь ли ты своими эмоциями? Тест

Часто случается, что мы пытаемся сдерживать свои эмоции изо всех сил, чтобы не допустить конфликта на рабочем месте или боимся сделать более напряженной обстановку в семье. А происходит это по причине того, что мы не в состоянии провести разговор в спокойном русле. Тем не менее, порой эмоции помогают нам отстоять собственную точку зрения, а, по мнению ученых, подавлять их вредно для здоровья, так как подобное грозит развитию серьезных заболеваний, вплоть до онкологических.

А как с этим обстоит дело у вас? Разобраться в вопросе нам поможет тест.

1. В случае несогласия кого-либо с вашей точкой зрения: - вы будете отстаивать ее из последних сил;

- постараетесь по возможности убедить в собственной правоте вашего оппонента;

- не станете ничего и никому доказывать.

2. Какой вам представляется собственная карьера? - она будет яркой и стремительной;

- продуманным и постепенным действием, продвижение по службе будет медленным, но верным;

- вы даже боитесь подумать об этом.

3. Какое место в вашей квартире является излюбленным? - больше всего вы предпочитаете диван, расположенный перед телевизором;

- кухня, за столом в которой собирается вся ваша семья;

- ванная комната.

4. Каковой станет ваша реакция по поводу критики внешности или характера вашего избранника близкими подругами? - ответ будет равноценным по смыслу;

- постараетесь больше поведать о его достоинствах;

- вас это обидит, но вы ничего не возразите в ответ.

5. Ваша реакция на проигрыш при игре в карты или другую игру? - не воспринимаете проигрыш, как данность и предлагаете сыграть вновь;

- списываете его на то, что этот день явно не ваш;

- говорите, что именно поэтому вы и не любите эту игру.

6. Если вам показалось, что в магазине вам не вернули сдачу сполна, то: - устроите грандиозный скандал;

- в вежливой форме попросите пересчета покупки и денег;

- развернетесь и уйдете.

7. Вам стало известно о происках коллеги по поводу вас, который оговаривает вас и настраивает против остальных членов коллектива, каковыми будут ваши действия? - ваша месть будет страшна, примерно в духе зарубежного триллера;

- предложите провести открытый разговор в присутствии сослуживцев;

- вас выбьет из колеи подобное поведение коллеги, и в слезах вы подадите заявление на увольнение.

Теперь пришло время подвести итоги:

Если в ваших ответах преобладает буква «а», то это значит, что вы способны постоять не только за себя, но и за близких вам людей, ваш язык остер и в нужный момент «показать зубы» вы всегда сможете.

Вы принадлежите к тем людям, о которых говорят: «Палец в рот не клади».

Вам следует задуматься над тем, чего больше в вашем поведении: желания участия в борьбе или же ее исход.

В том случае, если преобладают ответы «б», то конфликты – это не ваша сильная стороны, вы всячески стараетесь их избежать, но, в то же время, своего упускать вы тоже не собираетесь и вполне способны доказать собственную правоту, обходя стороной яростные споры и бурные обсуждения.

Подобную позицию можно назвать мудрой, ведь она позволит достичь многого, при этом сохранив свои принципы.

Если же у вас больше всего ответов «в», то вы не в состоянии отстоять свою позицию, вам страшно показать, что и у вас есть собственная точка зрения, тем не менее, инициатива – это не про вас.

А ведь за признание обществом следует бороться, а если борьба эта будет чистой, то и предосудительного в ней ничего нет.

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