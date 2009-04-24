В Украине подготовят законопроект о маркировке ГМО-продукции

Первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов поручил Минюсту совместно с Госпотребстандартом в 20-дневной срок подготовить законопроект относительно внедрения маркировки продукции, которая содержит генетически модифицированные организмы.

Соответствующее поручение было дано на заседании правительственного комитета по вопросам экономической политики, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

На заседании также был согласован и вынесен на последующее рассмотрение правительства проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или выработанные с их использованием и вводятся в обращение».

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