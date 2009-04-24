Железные дороги внедрят во всех своих больницах телемедицину

Участники медицинского совещания, состоявшегося в управлении Южной железной дороги под председательством начальника Главного управления медицинских заведений «Укрзализныци» Романа ВАСИЛИШИНА, обсудили возможности телемедицины и внедрения ее в отраслевых больницах «Укрзализныци».

В совещании приняли участие руководители медицинских служб всех железных дорог Украины, представители других медицинских и научных заведений, были.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», внедрение телемедицинских технологий позволит улучшить уровень консультаций и диагностики пациентов. Их применение, в первую очередь, поможет периферийным больницам, которые расположены в небольших городах и поселках. Больной сможет получить консультации ведущих специалистов любого медицинского заведения «Укрзализныци».

«Вскоре в каждой железнодорожной больнице будет обустроена комната для телемедицины. Мы приложим максимум усилий, чтобы внедрить такие технологии в ближайшие два года», - отметил Г.ВАСИЛИШИН.

Кроме диагностирования и консультации пациентов, компьютерная медицина может помочь значительно повысить образовательный уровень медицинских работников: можно проводить дистанционную учебу, консультации врачей и тому подобное.

На Южной железной дороге, благодаря телемедицине, уже проходят консультации в Центральной клинической больнице (г. Харьков), узловой больнице ст. Лозовая, линейной поликлинике ст. Сумы. Вскоре планируется внедрить такие технологии в Кременчуге и на станции Основа.