В Киеве очень быстро распространяется СПИД

В 2009 году количество ВИЧ-позитивных лиц в Киеве достигло 6 тысяч, однако в реальности оно может превышать 24 тысячи человек. Об этом сообщила первый заместитель Киевской горгосадминистрации Ирэна Кильчицкая на заседании городского координационного совета по вопросам предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа.

"Мы сталкиваемся с нежеланием многих больных проходить обследование на выявление ВИЧ/СПИДа, которое не дает возможность отследить всех ВИЧ-позитивных граждан и граждан, больных СПИДом в Киеве. И если официально у нас зарегистрировано 6 тысяч лиц, больных ВИЧ/СПИД, то это только четвертая часть от количества всех больных. По данным специалистов, людей, которые болеют ВИЧ/СПИД, только в Киеве больше 24-х тысяч", - отметила Кильчицкая.

По ее словам, ежегодно количество инфицированных в среднем растет на 15%. В течение 2008 года было проведено 4135 обследований жителей столицы, 1,5% из которых оказались ВИЧ-позитивными.

Основными путями заболевания ВИЧ/СПИД являются половой и инъекционный, а основной группой риска на сегодня являются наркозависимые и лица, занимающиеся проституцией, отметили эксперты. Власти Киева подготовили проект программы профилактики заболевания ВИЧ/СПИД и помощи ВИЧ-инфицированным в столице на 2009-2013 годы, сообщила Кильчицкая.

"Координационный совет заседает четыре раза в год, над этой программой мы работали длительное время, и сегодня она почти готова к рассмотрению на сессии Киевсовета. Данной программой предусмотрены мероприятия по профилактике и предупреждению заболевания ВИЧ/СПИД. Основными направлениями деятельности, согласно программе, является консультирование, профилактика, лечение и психологическая поддержка ВИЧ-инфицированных граждан", - рассказала первый заместитель КГГА.

siteua.org