Как снизить аппетит

Ученые Великобритании выяснили, какая пища снижает аппетит, и раскрыли механизм этого процесса.

Оказывается, продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) повышают выработку гормонов, которые подавляют аппетит и посылают сигнал насыщения организма, пишет Освитний портал.

Гликемический индекс представляет собой распределение углеводов относительно их влияния на уровень сахара в крови. Список продуктов с высоким ГИ включает белый хлеб, многие крупы, сладости. К продуктам с низким ГИ относятся фрукты, овощи (большинство), а также молочные продукты.

Результаты исследования показали, что участники, потребляющие продукты с низким ГИ на завтрак, имели уровни GLP-1 в плазме крови на 20% выше, а показатель инсулина на 38% ниже по сравнению с теми, которые употребляли пищу с высоким ГИ. Лондонским специалистам впервые удалось проиллюстрировать влияние еды с низким ГИ на производство GLP-1 и насыщение организма.

Fraza.ua