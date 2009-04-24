Анемия: причины и способы борьбы

Многие люди считают, что анемия, или как ее чаще называют малокровие, находится в непосредственной связи с излишней худобой человека. Но, вопреки расхожему мнению, между худобой и анемией нет прямой связи. Даже очень полный человек может страдать этим недугом.

Анемия – это достаточно распространенное заболевание. Чаще всего оно проявляется на фоне дефицита железа. Именно железо необходимо нашему организму для того чтобы производить красные кровяные тельца, кроме того, железо является одним из составляющих гемоглобина. Кроме того, у некоторых людей малокровие может быть вызвано недостатком витамина В12 и фолиевой кислоты, которые также важны для производства красных кровяных телец.

В некоторых случаях анемия бывает вызвана недостатком сразу всех перечисленных выше элементов.

Для того чтобы нормально функционировать, нашему организму необходимы красные кровяные тельца, которые называются эритроцитами.

Эритроциты содержат в себе гемоглобин, то есть красный пигмент крови, а, кроме того, особый белок, который отвечает за то, чтобы доставить кислород, выработанный легкими во все органы и ткани нашего организма.

Если же количество красных кровяных телец снижается или же уменьшается количество содержащегося в них гемоглобина, то организм ощущает недостаток кислорода.

Именно таким образом и возникает анемия или малокровие.

Основными симптомами данного недуга является малокровие, хроническая усталость, учащенное сердцебиение, а также головные боли, повышенная раздражительность, головокружение, хроническая усталость и т.п.

Но, увы, мало кто обращает на эти симптомы внимание, списывая свое недомогание на переутомление.

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