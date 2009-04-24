Подгоревшее мясо вызывает раковые болезни

Люди, регулярно употребляющие в пищу подгоревшее красное мясо, приготовленное на гриле, рискуют заработать рак поджелудочной железы.

Ученые из Университета Миннесоты (США) собрали сведения о питании 62 тысяч здоровых добровольцев и вели за ними наблюдение на протяжении девяти лет. За это время рак поджелудочной железы был диагностирован у 208 испытуемых. Этих больных ученые разделили на пять групп, исходя из того, какое количество приготовленного на гриле мяса они употребляли.

Как оказалось, больные раком поджелудочной железы вошли в две группы, участники которых более всего увлекались подгоревшим мясом. У тех, кто предпочитал хорошо прожаренный бифштекс, риск заполучить онкологический недуг был на 60% выше, чем у прочих. Те испытуемые, что ели подгоревшее мясо регулярно, заболевали раком на 70% чаще тех, кто потреблял его редко.

Напомним также, что люди с первой группой крови реже болеют раком поджелудочной железы. Это выяснили сотрудники Онкологического института Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы.

Исследование показало, что обладателям второй группы крови на 32% чаще (чем людям с первой группой) ставят онкологический диагноз, людям с четвертой группой - на 51%, а с третьей - на 72% чаще.

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