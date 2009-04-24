Чем полезен витамин К?

Витамин К - жирорастворимый витамин, в котором нуждается наш организм. Так как он может храниться в теле, стоит внимательно следить за количеством принимаемого витамина, поскольку в больших дозах он может быть токсичен.

Кроме того, витамин К усваивается лучше, будучи принятым вместе с пищевыми жирами. Поэтому у людей, избегающих употребление жиров, может возникнуть недостаток в нем.

Главная роль витамина К - помогать процессу свертывания крови. Если вам не хватает этого вещества, ваша кровь не будет свертываться, что может привести к смертельному случаю.

Витамин К важен благодаря своей способности снижать риск кровотечений при некоторых заболеваниях, например, болезнях печени, нарушениях всасывания и долговременном приеме антибиотиков.

Другое применение витамина К в диете - обеспечение здоровья костей. Организму нужен этот витамин для эффективного усваивания кальция. В противном случае существует риск развития остеопороза.

Витамин K может помочь избежать появления камней в почках. Было замечено, что вегетарианцы, употребляющие большое количество этого витамина, крайне редко сталкиваются с этой проблемой.

Наконец, водорастворимые формы витамина К можно использовать для лечения порезов и ран на коже.

К продуктам, богатым витамином К, относятся:

капуста;

шпинат;

листовая капуста;

листовая свекла;

зелень турнепса;

зелень горчицы;

брюссельская капуста;

брокколи;

петрушка;

салат-латук;

говяжья печень.

Нужно отметить, что замораживание может уничтожить витамин К, а термическая обработка, наоборот, никак не повлияет на качество этого питательного вещества.

Рекомендуемый прием витамина К - 75 микрограмм в день для мужчин от 14 до 18 и 120 микрограмм в день для мужчин от 19 лет.

Получать достаточное количество витамина достаточно просто, если ежедневно есть зелень и овощи. Так что, как правило, биодобавки не нужны. К примеру, чашка спаржи содержит 114.8% дневной нормы. Капуста - еще лучше. В одной порции - 1327.6% дневной нормы.

К счастью, если принимать витамин К строго из натуральных источников, симптомов токсичности не возникнет.

Но это не значит, что большие дозы не могут иметь негативных последствий. В таком случае лучше всего будет обратиться к врачу, особенно если вы принимаете этот витамин в виде биодобавки.

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