Антивакцинальная кампания - война против Ющенко?

"Мы не смогли избежать информационного нападения. Сразу вечером после гибели ребенка в Краматорске об этом сообщали в международных и заграничных масс-медиа. По тому, как работали по этому случаю, понятно что работала серьезная система. Однозначно этим кто-то руководил. Это был международный уровень, и были задействованы наши политики", - прокомментировал сегодня, 23 апреля, во время пресс-конференции во Львове по поводу проведения первой в Украине европейской недели иммунизации министр здравоохранения Украины Василий Князевич.

В.Князевич прокомментировал: "Выводы научно-практической конференции, аналитика МОЗ Украины говорят, что вернуться к дополнительной вакцинации против краснухи и кори нужно в том случае, если мы уверены, что 95% детей и взрослых, которые должны быть привитыми, смогут быть привитыми. Достигнем мы этого летом и осенью? Думаю, мы не успеем подготовить общество. Если мы вернемся сейчас к вакцинации индийской вакциной, которая есть качественной, могу допустить, что мог бы произойти инцидент, смерть человека, что было четко спланировано, чтобы окончательно досказать свою правоту. В таком случае мы уже вакцинацию никогда не возобновим". Он прибавил: "Мы входим в избирательную кампанию, и вакцинация может быть использована какой-то политической силой. Ибо в антивакцинальной кампании после инцидента в Краматорске риторика в основном была против министра. При чем не столько против министра, преследовались другие политические цели - от кого министр, от какой силы (формально портфель министра Князевич получил от НУНС - ред.). Преследовалась стратегическая цель. Это может быть и дальше".

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