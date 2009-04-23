Волна мега-слияний в фармотрасли продолжится

Как отмечается в новом отчете «Слияния и поглощения в фармацевтическом секторе в 2009 г. – критические факторы успеха конкуренции на рынке консолидации», подготовленном экспертами британского информационно-издательского агентства URCH Publishing, сделка между фармацевтическими компаниями Pfizer и Wyeth приведет к значительным переменам в мировой фармотрасли и повлечет за собой подобные сделки между другими крупными фармпроизводителями.

По мнению автора отчета Стива Сегета, 2009 г. станет годом таких изменений в структуре и динамике развития мировой фармотрасли, каких она не переживала с 2000 г. Эксперты полагают, что за тремя мега-слияниями, о которых было объявлено в I квартале 2009 г., возможно, последуют еще три сделки, что приведет к изменению в расстановке сил среди десятки ведущих мировых производителей лекарств. «Двумя наиболее возможными сделками могут стать сделки по приобретению Bristol-Myers Squibb и Bayer», - считает г-н Сегет. Среди потенциальных покупателей он упоминает Sanofi-Aventis и Novartis, однако не сбрасывает со счетов и Johnson&Johnson или GlaxoSmithKline, если у последней не сложится сделка с американской биотехнологической компанией Allergan. Кроме того, он полагает, что консолидация необходима таким компаниям, как Eli Lilly, GlaxoSmithKline и Takeda. Каждая из них должна активно рассматривать возможности для консолидации, чтобы удовлетворить инвесторов и продолжать конкурировать с теми компаниями, которые уже объединились. Авторы отчета указывают, что консолидация фармсектора приведет к фундаментальному сдвигу в рыночной динамике, который затронет практически все категории продукции.

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