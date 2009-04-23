Cклонность к раку в генах - не заложена

Ученые из Всемирного фонда по изучению онкологических заболеваний (World Cancer Research Fund) называют опасным мифом утверждение о том, что склонность к раку заложена в генах. По их словам, рак в три раза чаще возникает не из-за генов, а из-за нездорового питания и плохого образа жизни. И лишь 5-10% случаев онкологических заболеваний вызываются генами, сообщает The Telegraph.

По словам медиков, 39% наиболее распространенных раковых заболеваний, включая рак груди и кишечника, можно предотвратить с помощью здорового питания, физической активности и контроля веса. А если добавить к этому еще и отказ от курения, то риск возникновения злокачественной опухоли снизится еще больше.

Впрочем, генетическую предрасположенность к раку нельзя совсем сбрасывать со счетов, пишет The Telegraph. На днях сотрудники Университета Эдинбурга (University of Edinburgh), Великобритания, обнаружили генетические «тормоза», которые могут замедлить или остановить такие заболевания, как рак и рассеянный склероз.

Ранее считалось, что рост клеток, вызывающих эти недуги, контролирует группа ключевых генов. Однако последнее исследование показало, что в этом процессе участвуют сотни генов, взаимодействующих друг с другом. Если специалистам удастся найти слабые места в генетической структуре, они смогут останавливать рост опухолей и стимулировать рост здоровых клеток.

А членам американской организации International PPB Registry, которая занимается регистрацией случаев заболевания детей плевролегочной бластомой, удалось выявить генетические мутации, которые вызывают этот редкий тип детского рака. Выяснилось, что все дети, страдающие редкой, агрессивной формой плевролегочной бластомы, рождаются с мутацией в гене DICER1, который помогает регулировать работу других генов.

Кроме того, исследователи установили, что дети с плевролегочной бластомой имеют в легких клетки, которые кажутся нормальными, но на самом деле вредоносны: они заставляют соседние клетки становиться раковыми.

Ежегодно плевролегочная бластома диагностируется у 10-20 детей в США и у 50-60 малышей по всему миру, сообщает агентство Reuters. В случаях, когда заболевание распознается на ранних стадиях, эффективность лечения достигает 90%. Но, как правило, обнаружить рак у новорожденных и совсем маленьких детей врачам удается лишь в редких случаях. А при несвоевременном лечении шансы больных детей на выживание не превышают 40%.

Недавно «Вокруг Света» рассказывал о том, что американские ученые провели наиболее полное исследование генов, которые отвечают за развитие рака легких. Исследователи изучили образцы аденокарциномы легких, взятые у 188 пациентов со всех Соединенных Штатов. Затем сравнили 623 «подозреваемых» гена, многие из которых связаны с другими видами рака, с генами из здоровых тканей тех же пациентов. Во всех образцах было выявлено около тысячи мутаций. Однако чаще всего в генах повторялись 26 мутаций, которые ранее не связывались с раком легких.

По оценкам Международного агентства по исследованию рака (International Agency for Research on Cancer), уровень смертности от раковых заболеваний на Земле к 2030 году вырастет вдвое по сравнению с нынешними показателями и достигнет 17 млн. человек. Ежегодно только в России от рака легких погибают около 60 тыс. человек, что составляет 20% от всех умерших от злокачественных новообразований.

newsland.ru