"Тихие" сердечные приступы убивают чаще

Бессимптомные формы инфаркта миокарда, возможно, более распространены, чем считалось ранее.

Затягивайтесь крепче и глубже. В подавляющем большинстве случаев ишемическая болезнь сердца является прямым следствием испорченных курением сосудов легких.

По данным исследования Медицинского центра Университета Дьюка (США), каждый год около 200 тысяч американцев переживают инфаркт, не подозревая об этом.

Так называемый непроникающий инфаркт миокарда (в западной медицинской литературе — non-Q-wave UMI) наиболее распространен у людей с подозрением на коронарную болезнь (поражение сосудов сердца). Даже если приступ имел место несколько лет назад, знание об этом необходимо для правильного диагностирования и лечения пациента.

Инфаркт миокарда — это некроз участка миокарда (мышечного слоя сердца) вследствие прекращения его кровоснабжения. Инфаркт может быть трансмуральным (проникающим) и непроникающим. На электрокардиограмме главным признаком проникающего инфаркта миокарда является появление патологического зубца, который принято обозначать литерой Q. При непроникающем инфаркте миокарда такого зубца на ЭКГ нет, что сильно затрудняет диагностику. Поэтому применяются альтернативные методики — оценка сывороточных ферментов и нуклидные исследования.

Ученые из Университета Дьюка использовали новую технику, известную как отложенное увеличение кардиоваскулярного магнитного резонанса (delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance, DE-CMR). Было обследовано 185 человек, подозреваемых на наличие коронарной недостаточности. Выяснилось, что 35% пациентов, сами того не зная, пережили в прошлом инфаркт миокарда. При этом непроникающая разновидность встречалась в три раза чаще, чем трансмуральная.

Кроме того, исследователи выяснили, что у пациента, перенесшего непроникающий инфаркт миокарда, риск смерти при следующем сердечном приступе в 17 раз больше, чем у человека, для которого этот приступ — первый.

Сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся причиной смерти американцев. По данным Американской кардиологической ассоциации, в 2005 году они унесли жизни 864 480 жителей США. В России болезни органов кровообращения становятся причиной 56% смертей (статистика за 2005 год).

Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS Medicine.

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