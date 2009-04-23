В Полтаве разоблачили нарколабораторию

Сегодня ночью в Полтаве милиция выкрыла подпольную нарколабораторию, в которой изготавливался амфетамин.

Об этом на коллегии в Полтавской ОГА заявил начальник ГУ МВД Украины в Полтавской области Михаил ЦЫМБАЛЮК.

"Сама нарколаборатория находилась в Полтаве, а сбытчики были пойманы "на горячем" в Кременчуге. По предварительной информации, изготавливаемый наркотик они продавали в Днепропетровске, Харькове и других городах", - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

По его словам, работники управления по борьбе с организованной преступностью задержали 12 членов нарколаборатории.

"Сейчас мы проводим дальнейшую проверку. Все задокументировано. Оборудование изъято. Сейчас проводятся обыски", - заявил М.ЦЫМБАЛЮК