В товарах снизят содержание соли

Представители британско-нидерландской компании Unilever заявили, что содержание поваренной соли в производимых компанией пищевых продуктах будет постепенно снижаться в течение нескольких лет. Ассортимент компании включает около 22 тысяч наименований продуктов питания.

В 2003 году Unilever начала соответствующую программу, сократив количество поваренной соли в производимых пищевых продуктах на десять процентов. В планах компании помочь потребителям к 2010 году достичь рекомендуемой нормы потребления соли в шесть грамм на человека в день. А к 2015 году снизить содержание соли в изготавливаемой продукции и достичь стандартов Всемирной организации здравоохранения - 5 грамм в день на человека.

По словам сотрудников компании, уменьшение содержания соли не отразится на вкусовых качествах продуктов, поскольку при их изготовлении будет использовано больше специй.

Поваренная соль является источником ионов натрия, выполняющих важные функции в организме человека, включая перенос нервных импульсов и сокращение мышц. Однако избыток этих ионов может стать причиной артериальной гипертензии.

Инициативу компании Unilever, первой решившейся на единовременное снижение содержания поваренной соли в изготавливаемых по всему миру продуктах питания, поддержали еще несколько производителей, снизив использование соли на десять процентов.

medportal.ru