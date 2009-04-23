Толстые авиапассажиры будут платить больше

Ирландская авиакомпания Ryanair рассматривает вопрос о введении дополнительных сборов для пассажиров, страдающих от излишнего веса.

По данным компании, это предложение уже получило поддержку примерно 30 тысяч пассажиров Ryanair, пишет The Daily Telegraph.

"Более 100 тысяч пассажиров приняли участие в нашем опросе. Примерно каждый третий респондент считает, что слишком тяжелые пассажиры должны платить специальный сбор на вес", - рассказал представитель авиакомпании Стивен Макнамара.

"Сбор на вес будет взиматься только с действительно полных людей, которые занимают пространство других пассажиров, сидя рядом с ними", - добавил он.

На прошлой неделе американская авиакомпания United Airlines также сообщила о намерении взимать сборы с пассажиров, страдающих от излишнего веса, в случае, если им не хватает одного кресла в салоне эконом-класса.

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