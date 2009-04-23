В Киеве открыт новый центр помощи новорожденным

В Киеве на базе Неонатологического центра Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» был открыт 17-й центр оказания помощи новорожденным «Колыбели надежды».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, это совместный проект британского художника Демиена ХЁРСТА и Фонда Виктора Пинчука в рамках одноименной программы фонда в области здравоохранения.

Медицинское оборудование для этого центра приобретено на средства, полученные от продажи на аукционе Sotheby`s картины «Темные дни» (Dark Days), которую Д.ХЁРСТ пожертвовал фонду специально на реализацию программы «Колыбели надежды». Работа была создана в 2008 году и выставлена 5 февраля на аукционные торги.

Британский художник отметил, что очень любит искусство, оно пробуждает лучшие чувства, но жизнь всегда имеет безгранично большее значение.

Д.ХЁРСТ также сказал, что приятно удивлен тем, как быстро было приобретено оборудование за вырученные средства от картины. «Часто бывает так, что даешь деньги, и не можешь понять, куда они пошли, а здесь произошло все быстро и чисто», – сказал художник.

«Центр, который мы открыли совместно с Демиеном ХЁРСТОМ, должен не просто спасать детей, а давать им возможность почувствовать полноценность жизни», – отметил учредитель фонда В.ПИНЧУК.

В центре «Колыбели надежды» на базе больницы «Охматдет» реализован проект, который позволит комплексно обеспечивать на самом высоком уровне уход за детьми с экстремально низкой массой тела при рождении (меньше 1000 г). В его рамках в отделениях выхаживания недоношенных детей созданы блоки интенсивной терапии, оснащение которых позволяет применять передовые методы лечения расстройств дыхания. Кабинет диагностики и лечения ретинопатии оборудован специализированной лазерной системой для проведения коррекции пораженных участков сетчатки глаза. Раньше подобные заболевания приводили к необратимой потере зрения ребенка.

Центр впервые оснащен современным автоматическим анализатором газов и электролитов, что определяет показатели на основе минимальных объемов крови для исследования. Установлено оборудование диагностики слуха новорожденных, которое позволяет на ранних стадиях выявить нарушение и сохранить здоровье ребенка. В общей сложности в центре установлено 59 единиц медицинской аппаратуры. Общая стоимость проекта по созданию центра «Колыбели надежды» на базе Неонатологического центра Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» составила 320 тыс. 448 долларов США.

Заведующий центром Татьяна ОРЛОВСКАЯ подчеркнула, что впервые в Украине в отделениях неонатологии, и в частности в больнице «Охматдет», установлено такое высококлассное оборудование для лечения и выхаживания глубоко недоношенных детей.

Д.ХЁРСТ уже не первый раз приобщается к благотворительным проектам. Он регулярно поддерживает разные акции, направленные на борьбу с ВИЧ/СПИД, на защиту дикой природы, улучшение условий жизни детей и поддержку молодых талантов. В 2004 году художник выступил одним из соучредителей благотворительного фонда Strummerville в память о друге Д.ХЁРСТА и бывшем лидере группы the Clash Джо Страммера (Joe Strummer) и деятельность которого сосредоточена на помощи молодым музыкантам.

Художник на открытии отделения сказал, что для него нет разницы, детям из какой страны помогать. И вообще медицинское оборудование и такая обстановка, по собственному признанию британца, вдохновляют его на новые творения. Д.ХЁРСТ привел пример, как нарисовал картину на тему кесарева сечения, после наблюдения за родами жены, которая рожала через кесарево сечение.

***Программа «Колыбели надежды» – одна из программ Фонда Виктора Пинчука в области здравоохранения. Ее стратегической целью является сохранение жизни и здоровья каждого ребенка, родившегося в Украине.

Программа предусматривает создание общенациональной сети центров предоставления помощи новорожденным, оснащенных новейшим и самым высококачественным оборудованием, профессиональную подготовку персонала центров. В рамках программы регулярно проводятся тренинги, семинары, выездные конференции с участием лучших специалистов Украины, зарубежья ближнего и дальнего.