Шашлычный сезон без вреда здоровью

Кто-то уже с головой окунулся в шашлычный сезон, кто-то еще пребывает в предвкушении. Вне зависимости от того, на какой стадии вы находитесь, вам нужно подумать о своем здоровье и сделать так, чтобы шашлычная пора не добавила вам лишних килограммов и вредных веществ в организме. Для этого вам в первую очередь необходимо будет отказаться от сосисок, чипсов и прочих вещей подобного рода.

Выбирать для гриля стоит следующие продукты:

Овощи

В списке полезных для барбекю продуктов овощи занимают первое место. Не бойтесь того, что овощи могут быть не вкусными. Главное вкусно их замариновать. Для готовки на открытом огне вы можете использовать различные овощи: помидоры, баклажаны, молодые кабачки, перец, шампиньоны, лук. Овощи содержат мало калорий, много антиоксидантов и клетчатки. В этом и состоит их польза.

Для овощей подойдет следующий маринад: лимонный сок, немного оливкового масла, мелко нарезанный чеснок, базилик. Если вы не успели приготовить маринад, можно непосредственно перед насаживанием на шампур спрыснуть овощи оливковым маслом и посыпать базиликом.

Рыба

Содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны при повышенном кровяном давлении, заболеваниях сердца и т.п. Кроме того, рыба, приготовленная на гриле – это очень вкусно.

Маринад для рыбы готовиться следующим образом. Смешивается нарезанный чеснок, оливковое масло, базилик, розмарин, либо другие специи для рыбы. Рыба должна полежать в маринаде хотя бы 2 часа. Прежде чем класть рыбу на решетку, заверните ее в фольгу. Это сохранит аромат, убережет продукт от прилипания к решетке и от падения сквозь нее, что часто случается с нежными сортами рыб.

Нежирное мясо

Это может быть филе курицы, индейки, несодержащие жира участки свинины, телятина. Для мяса используется маринад с кислинкой для того, чтобы размягчить жесткие мышечные ткани, поэтому маринад для мяса обычно более острый, чем для курицы.

Кроме широко используемого маринада (лимонный сок, лук, помидоры и специи), можно опробовать следующие рецепты.

1. Лимонный сок, черный молотый перец, 2 ст. ложки коричневого сахара.

2. Маринад для курицы - соевый соус, чеснок, тертый имбирь, коричневый сахар, лимонный сок.

Здорового шашлычного сезона!

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