Пестициды провоцируют развитие болезни Паркинсона

Длительный контакт с пестицидами значительно увеличивает вероятность развития болезни Паркинсона, установлено в результате многолетних исследований, проведенных группой ученых из Калифорнийского университета под руководством профессора Бит Ритц (Beate Ritz). Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Epidemiology.

С 1998 по 2007 годы исследователи изучили 368 случаев заболевания. В качестве контрольной группы ученые рассматривали 341 жителя Калифорнийской долины – земледельческого района, где с 1974 по 1999 годы постоянно использовались различные пестициды.

Как выяснилось, у людей, проживающих не дальше пятисот метров от сельскохозяйственных угодий, которые обрабатывались противогрибковым агентом «Манеб» (Maneb) и гербицидом «Паракват» (Paraquat), вероятность развития болезни Паркинсона была выше на 75 процентов. При обследовании калифорнийцев в возрасте до 60 лет заболевание вдвое чаще встречалось у людей, подвергавшихся воздействию одного из пестицидов, и и более чем в четыре раза чаще у подвергавшихся воздействию и того, и другого вещества.

По словам одного из авторов, это первое эпидемиологическое исследование, которое подтверждает, что применение пестицидов «Манеба» и «Параквата» оказывает сильное токсическое воздействие на нейроны и значительно увеличивает вероятность развития болезни Паркинсона у людей, проживающих в районах использования этих агентов.

mednovosti