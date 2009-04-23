Грудное вскармливание снижает риск заболеваний сердца у женщин

Исследователи из Университета Питтсбурга (Пенсильвания, США) выяснили, что чем дольше женщина кормит ребенка грудью, тем меньше вероятность развития у нее болезней сердца, сообщает EurekAlert. Результаты исследования будут опубликованы в следующем номере Obstetrics & Gynecology.

Ученые опросили почти 140 тысяч женщин, у которых наступила менопауза. В среднем они закончили кормить грудью около 35 лет назад.

У женщин, которые никогда не кормили грудью, по сравнению с женщинами, делавшими это более года, вероятность развития патологии сердца вплоть до сердечных приступов была выше на десять процентов. Даже месяц грудного вскармливания уменьшает шансы развития у женщин диабета, повышения артериального давления и уровня холестерина, которые являются причиной заболеваний сердца.

По словам доктора Элеанор Шварц (Eleanor Schwarz), сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти большого количества женщин, поэтому очень важно знать, какие профилактические меры следует предпринимать женщинам. Доктор Шварц добавила, что ранее уже было известно о влиянии сроков грудного вскармливания на ребенка, но теперь очевидно, что увеличение периода кормления грудью полезно и для матери.

medportal.ru