Гимнастика для мимических мышц

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Рекомендуемые упражнения, входящие в комплекс гимнастики мимических мышц, можно выполнять утром перед зеркалом, разговаривая по телефону, стоя у плиты. Эффект не преминет проявиться. Каждое упражнение направлено на укрепление различных групп мускулатуры челюстно-лицевой области (круговой мышцы глаза, мышц подбородка, мышц шеи, щечной мышцы и т.д.).

Плотно закрыть глаза, пауза (считать до трех), затем широко раскрыть глаза, пауза; выполнять 5 раз.

То же самое, придерживая у наружных углов глаза круговую мышцу глаза указательным и средним пальцами.

Вдох через нос, расширяя и растягивая крылья носа; выдох через рот.

Зубы сомкнуты; вдох через рот, углы рта резко оттягиваются в стороны, выдох через нос.

При сомкнутых зубах выдох через рот: вытянув губы трубочкой, затем через левый и правый углы рта или надувая щеки.

Вдох через нос с втягиванием щек, выдох через рот.

Медленный вдох через нос, запрокинув голову назад, выдох через рот, голова возвращается в исходное положение.

При вдохе наклонить голову к правому, затем к левому плечу; плечо не поднимать.

Круговой поворот головы влево, затем вправо.

Максимальные повороты головы влево и вправо.

При вдохе медленно, с силой выдвигать подбородок вперед; при выдохе – возвращать в исходное положение.

Упражнения рекомендуется выполнять ежедневно, сначала 2-3 раза, в дальнейшем доведя до 10 раз в день.

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