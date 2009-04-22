Жевательная резинка избавит от лишнего веса?

Исследование, инициированное производителями жевательной резинки, обнаружило, что жевательная пастилка или драже без сахара может помочь некоторым людям снизить ежедневное употребление калорий, сообщает LiveScience.

Результаты исследования были представлены на прошедшей в Новом Орлеане конференции "Экспериментальная биология-2009". По словам ученых, результаты их работы нужно рассматривать в контексте уже проведенных исследований в этой области, и не должны восприниматься как новая стратегия борьбы с лишним весом.

Эксперимент, в котором участвовали 115 мужчин и женщин, проходил в два этапа. В начала каждого этапа испытуемые съедали по сэндвичу, а затем в течение трех часов не принимали никакой пищи и участвовали в опросах по определению степени их голода и уровня энергии. Каждый участник эксперимента течение первого этапа ежечасно в течение 15 минут жевал жвачку без сахара. Во время второго этапа добровольцы обходились без жвачки.

Согласно результатам эксперимента, во время первого этапа исследования у участников наблюдалось снижение уровня голода и желания съесть что-нибудь сладкое. Добровльцы, по их собственным словам, чувствовали себя более энергичными и менее вялыми. После окончания каждого этапа эксперимента его участникам предложили на выбор множество перекусов. После первого этапа, во время которого участники жевали жвачку, употребление калорий снизилось.

Ученые предполагают, что жевательная резинка сыграла роль простого и практичного инструмента для уменьшения количества употребленных перекусов, особенно сладких.

Разумеется, обычная жевательная резинка, даже без сахара, имеет определенное количество побочных эффектов. Требуются дополнительные исследования для определения потенциальных проблем для здоровья, угрозу для которого могут представлять искусственные подсластители, некоторые из которых, к примеру, оказывают весьма ощутимый эффект на пищеварительную систему организма. К примеру, подсластитель сорбитол является мощным слабительным, повышенное употребление которого может привести к диарее, проблемам с желудком, потере веса. Сахарин, согласно результатам другого исследования, приводит к отказу системы естественной регуляции приема пищи, что в результате может привести к набору лишнего веса.

newsland.ru