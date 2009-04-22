У реанимированных при рождении детей - IQ ниже в 6 раз!

Ученые из Великобритании выяснили, что у реанимированных при рождении детей – независимо от того, развивались ли у них симптомы повреждения мозга – коэффициент интеллекта в среднем ниже, чем у родившихся без осложнений. Результаты исследования сотрудников бристольской Саутмидской больницы будут опубликованы в The Lancet.

Исследователи использовали данные тестов на определение уровня интеллекта почти шести тысяч детей, родившихся в 1990-е годы. Коэффициент интеллекта меньше 80 рассматривался как низкий.

В ходе исследования ученые выяснили, что у перенесших сердечно-легочную реанимацию детей, которым впоследствии не требовалось лечение, низкий коэффициент интеллекта встречался более чем в полтора раза чаще, чем у родившихся без каких-либо осложнений. Среди детей, у которых после реанимации развились симптомы повреждения мозга (энцефалопатии), низкий коэффициент интеллекта встречался в шесть раз чаще.

Как отмечают исследователи, риск развития неотложных состояний у новорожденных в значительной мере зависит от перенесенных матерью во время беременности инфекций.

Причиной отсроченных умственных нарушений является гипоксия – кислородное голодание мозга. По словам ученых, даже кратковременная гипоксия при родах вызывает у ребенка повреждение клеток мозга или синапсов (межклеточных контактов), что может привести к снижению умственных способностей в дальнейшей жизни.

medportal.ru