Что такое супер-еда?

Конечно, не существует медицинского определения этого понятия. Так мы решили назвать продукты, чрезвычайно богатые антиоксидантами, полифенолами, витаминами и минеральными веществами. Они могут снизить риск развития хронических заболеваний и продлить вам жизнь. Также они более полезны с точки зрения избыточного веса. Прочтите о нескольких из таких продуктов и о пользе, которую они могут принести.

Помидоры

Они содержат ликопен — антиоксидант, мало где встречающийся помимо томатов. Исследования показывают, что он может защищать кожу от ультрафиолетовых лучей, предотвращать рак и снижать уровень холестерина. Кроме того, в помидорах много калия, клетчатки и витамина С.

Черника

Эти ягоды богаты фитонутриентами, которые нейтрализуют свободные радикалы (соединения, вызывающие старение и поражение клеток). Антиоксиданты, содержащиеся в чернике, также могут защищать от рака и снижать риск развития возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или старческое слабоумие.

Черная фасоль

Стакан черной фасоли — это 15 грамм белка и, в отличие от мяса, ни грамма насыщенных жиров, которые забивают артерии. Плюс польза для сердца — клетчатка, антиоксиданты и железо.

Брокколи

Брокколи и другие крестоцветные овощи содержат фитонутриенты, которые могут сдерживать рост опухолей и снижать риск раковых заболеваний. Одна порция обеспечит вас дневной дозой витамина С и большим количеством фолиевой кислоты.

Лососина

Лососина содержит жирные кислоты омега-3, которые наш организм сам вырабатывать не умеет. Они снижают воспаления, улучшают циркуляцию крови, повышают содержание «хорошего» холестерина относительно «плохого», и может сократить риск рака. Лосось богата селеном, который предотвращает поражение клеток, и несколькими витаминами группы В.

Овсянка

Богатая клетчаткой овсянка также является хорошим источником магния, калия и фитонутриентов. В ней содержится особый вид клетчатки, который снижает уровень холестерина и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Магний регулирует уровень сахара в крови. Кроме того, исследования показали, что цельнозерновая овсяная крупа может уменьшить риск дибета второго типа.

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