В Египте от птичьего гриппа скончался 6-летний ребенок

Шестилетний ребенок скончался от птичьего гриппа в египетской провинции Кальюбия, сообщило накануне агентство МЕНА со ссылкой на министерство здравоохранения и по вопросам народонаселения АРЕ. Первые признаки заболевания у ребенка были выявлены 22 марта этого года.

Таким образом, маленький египтянин стал 24-й жертвой смертельной болезни с начала ее распространения в Стране пирамид в феврале 2006 года.

Кроме того, во вторник египетский минздрав сообщил о 67-м случае заражения человека птичьим гриппом /седьмой за месяц/. Наличие опасного заболевания подтверждено у 4-летнего мальчика из провинции Сохаг. Первые признаки болезни были выявлены у него 18 апреля, после чего ребенка доставили в местную больницу. Сейчас состояние заболевшего оценивается врачами как стабильное.

Основные жертвы птичьего гриппа - молодые женщины в возрасте от 16 до 30 лет. Среди погибших - двое мужчин, а также 10-летняя девочка. Во всех случаях люди заражались от домашней птицы, содержавшейся либо во дворе, либо в самом жилище.

Как отмечают специалисты, высокий уровень заболеваемости в Египте - страна занимает третье место после Индонезии и Вьетнама по числу заболевших - объясняется его географическим положением. Именно через Страну пирамид пролегают основные маршруты миграции диких птиц, которые нередко выступают переносчиками инфекции.

Ранее в этом месяце эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключили, что среди египтян могут быть носители птичьего гриппа, которые не проявляют никаких признаков болезни. Это увеличивает опасность того, что вирус может мутировать, превратившись в легко распространяющийся среди людей штамм.

ami-tass.ru