Кожура овощей и фруктов: вред или польза?

О пользе кожуры ходит много мифов. С одной стороны, кожура овощей и фруктов - кладовая витаминов, зачастую в ней содержится гораздо больше полезных веществ, чем в самом плоде. Например, ученые обнаружили, что экстракт из кожуры яблока замедляет распространение злокачественных клеток при раке толстой кишки на 43%, а экстракт из мякоти - всего на 29%. А кожура огурца считается очень полезной для кожи. С другой стороны, кожура плода, как губка, накапливает в себе всё, в том числе и различные вредные для нашего организма вещества, если таковые использовались при выращивании. Глянцевая оболочка, красивый, даже идеальный вид плода должны вас настораживать. В этом случае можно провести такой эксперимент — разрезать, к примеру, яблоко и подождать полчаса: если яблоко потемнеет, значит, все в порядке, оно полезно.

Для того, чтобы себя обезопасить - срезайте кожуру, либо старайтесь покупать экологические продукты, производители которых гарантируют, что они выращены без пестицидов и приготовлены без искусственных консервантов, красителей, ароматизаторов.

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