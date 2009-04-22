Mифы о беременности

На сайте газеты Corriere della Sera опубликована статья о том, каким приметам стоит верить будущим мамам.

Джордж Сааде из University of Texas Medical Branch в Галвестоне опубликовал в журнале Scientific American статью, в которой он развенчивает некоторые мифы в отношении будущих матерей, а под некоторые подводит научную основу.

Так, например, совершенно лишены оснований утверждения о том, что если живот будущей мамы компактный и похож на мяч, то родится мальчик. Форма живота беременной, говорит ученый, зависит от состояния мышц брюшного пресса и от того, насколько гормоны расслабили мышцы, чтобы освободить пространство для плода.

Научно подтверждены "легенды" о том, что если у матери во время беременности часто бывает изжога, то родится малыш с пышной шевелюрой. Жжение возникает потому, что эстрогены, способные вызывать гастро-эзофагальный рефлюкс, контролируют и рост волос у плода.

Ученый установил связь между аппетитом будущей мамы и рождением мальчика: при рождении мальчик весит больше, вероятно, его тестостероны увеличивают аппетит у матери.

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