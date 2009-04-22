Суставы будут лечить намагниченными стволовыми клетками

Британские ученые разработали технологию восстановления суставного хряща с помощью намагниченных стволовых клеток.

Исследователи из Университета Кила создали магнитные частицы диаметром до двух микрометров, которые связываются с рецепторами на поверхности человеческих мезенхимальных стволовых клеток, получаемых из костного мозга или жировой ткани. Под действием магнитного поля частицы приходят в движение, деформируя клеточную мембрану и открывая в ней калиевые каналы. Ток ионов калия внутрь клетки запускает биохимические реакции, которые определяют, в какую ткань разовьется стволовая клетка.

Ученые ввели человеческие стволовые клетки с магнитными частицами на поверхности в ткани спины лабораторным мышам. Под действием магнитного поля клетки развились в хрящевую ткань. По словам руководителя работы Алишии эль-Хадж (Alicia El Haj), связывая магнитные частицы с другими рецепторами, можно превращать стволовые клетки в различные ткани.

В настоящее время исследователи планируют испытать методику на людях с подагрическим поражением коленных суставов.

Использованные в эксперименте микромагниты уже получили одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для применения в лучевой диагностике. В организме они быстро распадаются и выводятся в виде нетоксичных соединений.

medportal.ru