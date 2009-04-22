Луганщина: в регионе проходит месячник борьбы с туберкулезом

В Луганской области проходит месячник «Красного Креста» борьбы с туберкулезом, в рамках которого в городах области уже открыто 6 лечебных кабинетов.

Об этом во время брифинга в облгосадминистрации сообщила глава Луганской областной организации общества «Красного Креста» Ольга КУДАЕВА.

По ее словам в этих кабинетах 127 больных, которые не могут пройти курс лечения в стационаре, уже смогли получить помощь и лечение. "Больше 50% больных, которые обратились в эти кабинеты, вылечены. 75 человек получили помощь и продукты на 12 тыс. грн", - отметила она.

В ходе брифинга заместитель главного врача Луганского областного туберкулезного диспансера Людмила БОЛЬШАК отметила, что в Луганской области заболеваемость туберкулезом как и раньше остается на эпидемическом уровне, ежегодно заболевают 2,5 тыс. лиц.

По ее словам, за последние годы наблюдается тенденция к снижению количества заболевших на 10%. Однако ситуация остается тяжелой. "Сейчас в Луганской области свыше 65% социально-незащищенного населения болеет туберкулезом. Большинство из них - молодые люди, которые не имеют работы. В последние годы увеличивается число заболевших пенсионеров. Туберкулез, как и раньше, остается заболеваниям людей, которые имеют социально-экономические проблемы", - отметила она.