Экологически чистые яйца несут только "свободные" куры

В апреле этого года, когда в Польше католики и православные отмечали Пасху, в стране резко возрос спрос на куриные яйца, необходимые для праздничного стола. В связи с этим местные экологи давали ряд советов, какие яйца лучше всего купить.

Прежде всего, утверждают они, практически не имеет значения какого эти яйца цвета - белого или желтоватого, поскольку и те и другие могут производиться в одинаковых условиях и зависят от породы кур. Главное, тщательно осмотреть упаковку и найти маркировку. Если яйца помечены цифрой "три", лучше их не покупать, хотя их цена в сравнении с другими - самая низкая.

Такая маркировка означает, что куры-несушки содержатся в тесных клетках, откуда они не выходят всю жизнь, не видят солнечного света и питаются комбикормом "искусственного происхождения".

Цифра "два" на упаковке свидетельствуют о том, что условия содержания кур уже более вольготные - птицы находятся в огромном зале, где могут свободно передвигаться. На свежий воздух их, однако, не выпускают.

"Единичка" значит, что несушки имеют возможность свободно выходить из курятника на свежий воздух и греться на солнце. Корм им, однако, подают не естественный, пол вольера на улице залит бетоном.

Самыми "экологически чистыми" в Польше считаются яйца, упакованные в коробки, помеченные "нулем". Их несут куры, содержащиеся почти в "домашних" условиях, бегающие по зеленым травяным газонам и проводящие под крышей только ночь или прячущиеся там от непогоды.

Экологи также предостерегают потенциальных покупателей от покупки на рынках крупных яиц неизвестного происхождения, которые в Польше продавцы обычно называют просто "деревенскими". Такие яйца чаще всего являются "браком" клеточного метода и, будь они меньше, маркировались бы цифрой "три". Птицефермы по дешевке продают их перекупщикам, которые затем реализуют эту продукцию на рынках под видом настоящих деревенских яиц.

С 2012 года в Польше, как во всем Евросоюзе, содержание кур в узких клетках будет полностью запрещено и таким образом низкокачественные "трешки" исчезнут из продажи.

ami-tass.ru