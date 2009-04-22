Почему седеют волосы

С чем связан процесс поседения у людей, ведь у каждого из нас он происходит в разное время и не всегда связан с возрастом.

Подобное изменение цвета волос представляет собой многофакторный процесс.

В некоторых случаях он напрямую связан с наследственностью, например, если в вашей семье представительницы женского пола начинают седеть, начиная с тридцатилетнего возраста, то, по меньшей мере, наивно предполагать, что сия участь не коснется и вас.

Не стоит недооценивать и сложившуюся экологическую ситуацию, которую нельзя назвать благоприятной.

Именно она оказывает существенное влияние на то, что в крупных городах люди раньше начинают седеть, в результате воздействия на них токсичных факторов.

Это не может не волновать представительниц прекрасного пола, ведь седые волосы визуально прибавляют нам лишние года.

Для того, чтобы поддержать здоровье, красоту и цвет волос следует придерживаться нескольких правил.

Начните с того, что обратите пристальное внимание на свой пищевой рацион, ведь причина раннего поседения может скрываться в дефиците витаминов группы В, С и А, или же в недостатке некоторых микроэлементов в нашем организме.

Особо важными для волос являются такие микроэлементы, как цинк, медь, селен и железо.

Нельзя допускать и дефицита полноценного белка, его следует восполнять за счет употребления в пищу рыбы, мяса, творога и яиц, то есть тех продуктов, которые способны обеспечить хорошее состояние наших волос.

Для того чтобы определить достаточность в организме вышеперечисленных микроэлементов, можно провести специальный анализ волос по их минеральной обеспеченности.

Также, обратите внимание и на такую биологически активную добавку, как коэнзим Q-10, которую можно приобрести в аптеке.

Эта биодобавка поможет остановить преждевременное старение, так как она способна нейтрализовать воздействие свободных радикалов, непрерывно образующихся в нашем организме, чем обеспечивают его старение.

А приобрести его следует в аптеке по той причине, что продуктами питания практически невозможно пополнить запасы этого элемента.