Какие лекарства в Украине чаще всего подделывают

В милиции говорят, что чаще всего в Киеве подделывают препараты «КЛАРИТИН» (им лечат аллергический ринит, конъюнктивит, зудящий дерматоз) и «ИМОВАН» (аналог снотворного). Но фальсификаторов поймать не удается, потому что предприятие-изготовитель, как правило, оказывается призраком. Когда в указанный на этикетке город приезжают оперативники, оказывается, что такой фирмы там никогда не существовало.

Правоохранители оправдываются, что прижать фирмы поставщиков и закупщиков очень непросто, мол, по документам у них может быть все гладко, и сложно доказать, что они умышленно поставляли на прилавки аптек отраву.