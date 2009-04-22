Кофе и чай снижают риск рака у женщин

Рак эндометрия составляет 9% всех раковых опухолей у женщин и занимает седьмое место среди причин смерти от злокачественных образований. В группу риска попадают женщины старше 50 лет, страдающие ожирением, а также те, кто проходил лечение эстрогеном после менопаузы.

В новом исследовании принимали участие 1100 женщин. Как выяснилось, у тех испытуемых, кто ежедневно пил чай и кофе, рак эндометрия диагностировался гораздо реже, чем у тех, кто не потреблял этих напитков. В группе подопытных, которые пили более четырех чашек кофе и чая в день, онкологическое заболевание развивалось лишь у половины. А у тех, чья норма составляла более двух чашек ежедневно, риск снижался на 29%.

Каким образом чай и кофе защищают от рака эндометрия, ученые пока не могут объяснить. Возможно, защитные свойства напиткам придает кофеин, стимулирующий выработку определенных ферментов, которые помогают нейтрализовать потенциальные канцерогены. Большую роль могут играть и другие вещества, содержащиеся в кофе и чае, такие как флавоноиды, катехины и изофлавоны, известные антиоксидантными свойствами.

Напомним, что кофеин также способен защитить от старческого слабоумия. Ежедневный прием трех-пяти чашек кофе в день может сократить риск развития болезни Альцгеймера на 60-65 процентов.

Подробности