Витамин Е во время беременности вредит сердцу малыша

Добавки витамина Е во время беременности повышают риск сердечных дефектов у младенцев, установили клиницисты медицинского центра Университета Роттердама /Нидерланды/. Зафиксировано, что употребление беременными женщинами даже меньше трех четвертей рекомендуемой ежедневной дозы витамина Е приводит к девятикратному увеличению вероятности сердечных проблем у новорожденного.

Витамин Е найден во многих пищевых продуктах, включая орехи, авокадо и оливковое масло, и имеет большое значение для здоровья человека. По словам врачей, женщины не должны беспокоиться о вреде витамина Е, если они получают его из натуральных продуктов в сочетании с общей сбалансированной диетой, но следует избегать витаминных добавок, включающих вещество.

Педиатры обследовали здоровье 276 малышей с врождённым дефектом сердца и 324 здоровых детей из контрольной группы. В обоих случаях были сопоставлены рационы материнского питания до родов. С учётом факторов истории семейных болезней, возраста, сердечного здоровья матери, употребления алкоголя, привычки курения и использования витаминных добавок, высокое содержание витамина Е в женском организме коррелировало с развитием сердечной дисфункции у плода.

ami-tass.ru