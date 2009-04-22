Нарушение сна ведет к сбоям в работе мозга

Нарушение режима сна и суточного ритма организма является обычным для многих путешественников и людей, работающих в ночную смену. Эксперты Университета Вашингтона /США/ определили, что такие сбои в нормальном ритме работы организма мешают деятельности двух групп нейронов в мозговой области ниже гипоталамуса. Одна группа приводит к глубоким фазам сна в результате физической усталости, а другая контролирует парадоксальную или быструю фазу сна. Глубокий сон может приспособиться к новому графику в течение нескольких дней, а быстрый - в течение недели или больше.

Было установлено, что нарушение режима сна в результате частой смены часовых поясов или ночного графика работы способствуют долгосрочным расстройствам в двух нейронных группах мозга. Таким образом полуночники, ночные работники и люди, вынужденные часто приспосабливаться к новым часовым поясам, подвержены особому риску длительных расстройств сонного режима и внутренних биологических часов.

Медики подчеркивают, что мозг не способен наверстать упущенный сон, а постоянные сдвиги в режиме сна приводят к неспособности двух групп нейронов адаптироваться к новым условиям. Неврологи также убеждены, что срыв нормальной циркадной последовательности фаз сна весьма пагубно влияет на навыки обучения.

ami-tass.ru