В Крыму 13-летняя девочка покончила жизнь самоубийством
16:55, 21 апреля 2009Страна
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Боялась родителей
В Крыму тринадцатилетняя девочка покончила жизнь самоубийством, выпив отраву от колорадского жука.
Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел на днях.
По предварительной информации, девочка решила уйти из жизни, боясь быть наказанной родителями, так как взяла у них без разрешения большую сумму денег.
Она умерла в больнице, не приходя в сознание.
По мнению психолога крымского Главка МЧС Виталия ГИРЕНКО, родителям нужно больше уделять времени и внимания воспитанию детей.
С начала года в Крыму 18 человек покончили жизнь самоубийством.
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