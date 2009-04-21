В Киеве сожгли героин - на 20 миллионов

Сегодня в Киеве на мусороперерабатывающем заводе «Энергия» на Харьковском массиве уничтожены 117 кг героина, изъятого сотрудниками СБУ у преступных наркогруппировок.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сжигание наркотиков (а это почти 500 тыс. наркотических «доз») состоялось в присутствии представителей СМИ и сотрудников дипломатических учреждений США, Турции, Великобритании, Германии, Польши, – стран, в партнерстве со спецслужбами которых СБУ изъяла наркотики и ликвидировала международные преступные организации.

Как подчеркнул заместитель председателя СБУ Николай ГЕРАСИМЕНКО, результаты работы СБУ в борьбе с международным наркобизнесом убедительно свидетельствуют, что украинская спецслужба является эффективным участником системы коллективной безопасности на европейском континенте. По его словам, благодаря совместным усилиям СБУ и зарубежных партнерских спецслужб за два последних года в страны Европейского Союза не попало свыше 500 кг героина.

Н.ГЕРАСИМЕНКО подчеркнул, что борьба с международным наркобизнесом является одним из основных направлений работы СБУ и элементом противодействия легализации средств для финансирования терроризма. Так, в 2007-2008 годах органами СБУ было изъято свыше 700 кг героина и 47,6 кг кокаина. В этом году уже изъято 1,1 кг героина, 1,6 кг кокаина, 7 кг гашиша и более 13 кг психотропных веществ.

В печи мусорника сегодня оказался героин, изъятый в апреле 2007 года, когда Службой безопасности Украины совместно со спецслужбами Германии, США и Турции была завершена многоходовая международная операция по ликвидации транснациональной преступной наркогруппировки, которая наладила канал транзитного перемещения героина через территорию Украины. Правоохранители выявили каналы наркотрафика, ликвидировали нарколаборатории. Было установлено, что в состав указанной преступной организации входили граждане Турции, Германии, Великобритании и Польши, которые при помощи оборудования, а также химических веществ изготовляли на территории Украины смесь наркотических средств, расфасовывали ее в брикеты и организовывали сбыт в страны Западной Европы.

В результате последнего этапа операции в одном из центральных районов Киева сотрудниками СБУ был задержан наркокурьер - гражданин Турции Яшар Мурат ДОЛАШ. У него были изъяты 229 упаковок героина общим весом 114 кг. Согласно решению суда, они подлежат уничтожению.

Ориентировочная стоимость изъятого по этому делу героина на черном рынке составляет около 20 млн. грн., из такого количества изъятого наркотического средства можно сделать более 200 тыс. доз наркотика. На «черном рынке» цена 1 г героина (это 4 наркотических дозы) колеблется от 100 до 200 долларов США, отметили в СБУ.

Уничтожению в печи подлежат по приговору суда и 3,5 кг героина, контрабандно завезенного с территории Российской Федерации и изъятого сотрудниками СБУ в ходе долговременной многоходовой специальной операции, в результате которой ликвидирована международная преступная организация, причастная к контрабанде героина из одной из стран Центральной Азии в Украину.