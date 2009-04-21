Нашли молекулы, играющие ключевую роль в развитии глухоты

Израильские учёные Университета Тель-Авива и их американские коллеги из Purdue University выявили крошечные молекулы, которые могут привести к большому прорыву в лечении болезней слуха. Международная группа исследователей определила, что отсутствие этих молекул вызывает аномальное развитие внутреннего уха и способствует прогрессивной потере слуха. Найденные молекулы позволят регенерировать важные сенсорные клетки в ухе, чтобы улучшить слух.

Во многих случаях не врождённой потери слуха причиной служит вырождение сенсорных клеток во внутреннем ухе, называемых волосяными клетками, объясняют врачи. Эти клетки преобразуют звуковые волны в электрические импульсы, которые поступают в мозг. Воздействие чрезмерного шума, некоторые лекарственные препараты, процессы старения и болезни могут повредить или уничтожить волосяные клетки. Отоларингологи открыли микро-РНК - крошечные кусочки генетического строения рибонуклеиновой кислоты, или РНК, чрезвычайно важной для выживания волосяных клеток. Микро-РНК регулирует гены путём выборочного блокирования производства белков некоторыми генами.

Медики доказали, что волосяные клетки микро-РНК являются регуляторами, участвующими в нормальном развитии и выживании клеток во внутреннем ухе. Как было зафиксировано, потеря двух конкретных микро-РНК сокращает число волосяных клеток и таким образом приводит к глухоте. Недостающие микро-РНК также были ответственны за аномальное развитие крупных органов слуха: полукружных каналов, затрагивающих равновесие и баланс, и отоконии, необходимой для чувства передвижения.

ami-tass.ru