Значительно возрастёт число пациентов с проблемами зрения

Национальные службы здравоохранения США ожидают значительного роста глазных болезней, связанных с возрастной дегенерацией макулы, среди граждан пенсионного возраста. Врачи предсказывают, что население Америки будет стремительно стареть в течение ближайших 40 лет и тем самым существенно возрастёт число пожилых пациентов с глазными болезнями.

Если принять своевременные профилактические меры по проверке зрения среди молодежи, число случаев нарушений зрения и слепоты американцев можно будет снизить на 35% /до миллиона случаев диагнозов/, подсчитали эпидемиологи Центра по контролю и профилактике заболеваний. Однако даже при самых благоприятных обстоятельствах в связи со старением американского населения медики ожидают увеличение сферы действия дегенерации макулы и слепоты.

По оценкам специалистов, к 2050 году число пациентов с диагнозом дегенерации макулы в США удвоится и затронет здоровье более чем 17,8 млн. человек. Если люди вовремя не обратятся за медицинской помощью и не начнут лечение, у 1,6 млн. человек серьёзно ухудшится зрение до стадии полной слепоты. Для сравнения, на данный момент от 400 до 600 тыс. американцев страдают от проблем со зрением. Офтальмологи утверждают, что всеобщее применение витаминов в качестве профилактики с раннего возраста снизит случаи слепоты на 23%. По словам окулистов, хорошая новость заключается в быстром изменении и совершенствовании современных методов лечения глазных болезней.

ami-tass.ru