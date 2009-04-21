Лекарство от рака печени создали в Израиле

Израильская биотехнологическая компания Can-Fite BioPharma в воскресенье сообщила о начале клинических испытаний созданного ею препарата под рабочим названием CF102, предназначенного для лечения рака и воспалительных заболеваний печени, передает Medical News Today.

Предварительные исследования показали эффективность препарата, и компания получила разрешение на проведение клинических испытаний от минздрава и комитета по этике Медицинского центра Рабина, где будут проводиться исследования. На первом этапе клинических испытаний препарат получат около 40 больных раком печени.

В настоящее время эффективного медикаментозного лечения для рака печени не существует. Химиотерапия, помогающая при других видах онкологических заболеваний, не дает эффекта при злокачественных опухолях печени. Между тем, в мире ежегодно регистрируется около 450,000 новых случаев этого заболевания, которое особенно часто поражает больных гепатитом В и С, а также людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Рак печени относится к самым трудноизлечимым формам онкологических заболеваний с самым неблагоприятным прогнозом.

Препарат CF102 имеет высокую степень сродства к аденозиновым рецепторам А3, присутствующим на поверхности раковых и больных клеток печени. Здоровые клетки этими рецепторами не обладают. Связываясь с рецепторами А3, CF102 запускает процесс апоптоза (самоуничтожения) пораженных клеток.

Генеральный директор компании Can-Fite BioPharma, профессор Пнина Фишман, говорит, что лекарство от рака печени — лишь одно из применений уникальной биотехнологии, разработанной ею для лечения раковых и воспалительных заболеваний. Компания уже завершает вторую фазу клинических испытаний другого препарата, основанного на данной технологии, — CF101, который предназначен для лечения ревматоидных артритов, псориаза и синдрома сухости глаз.

newsland.ru