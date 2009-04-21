Производство молока и кисломолочных продуктов снизилось

В Украине в марте текущего года производство обработанного жидкого молока составляло 64,5 тыс. тонн, что на 9,5% ниже показателя за март 2008 года и на 20,7% выше показателя за февраль 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в первом квартале с.г. производство молока в Украине снизилось на 11,5%, сравнительно с аналогичным периодом в 2008 г., - до 173 тыс. тонн.

Украина в марте 2009 года также сократила производство кисломолочных продуктов на 8,6% сравнительно с мартом 2008 года и увеличила на 5,7% сравнительно с февралем 2009 года - до 41,8 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно с сообщением, в первом квартале производство кисломолочных продуктов составляло 121 тыс. тонн, что на 7,4% ниже аналогичного показателя за 2008 год.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2008 г. производство обработанного жидкого молока снизилось на 5,8% - до 797 тыс. тонн, в 2007 г. выросло на 6,7% - до 852 тыс. тонн, в 2006 г. сократилось на 5,1% - до 786 тыс. тонн. В Украине в 2006 г. производство кисломолочных продуктов увеличилось на 4,7% – до 517 тыс. тонн, в 2007 г. – на 2,5% – до 533 тыс. тонн, в 2008 г. - сократилось на 0,6% – до 529 тыс. тонн.