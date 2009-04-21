Кофе снижает риск развития диабета

Ученые из Университета Амстердама провели исследование, в ходе которого выяснили, что чем больше кофе употребляет человек, тем у него ниже вероятность возникновения сахарного диабета 2-го типа. Это становится возможным благодаря содержанию в кофе хлорогеновой кислоты и предшественника витамина B3 тригонеллина, которые способны снижать уровень глюкозы. Исследования в этом направлении продолжаются.

newsland.ru