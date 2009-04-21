Кофе снижает риск развития диабета
13:02, 21 апреля 2009Страна
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И помогает в его лечении
Ученые из Университета Амстердама провели исследование, в ходе которого выяснили, что чем больше кофе употребляет человек, тем у него ниже вероятность возникновения сахарного диабета 2-го типа. Это становится возможным благодаря содержанию в кофе хлорогеновой кислоты и предшественника витамина B3 тригонеллина, которые способны снижать уровень глюкозы. Исследования в этом направлении продолжаются.
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