Кофе снижает риск развития диабета

13:02, 21 апреля 2009
Страна
0

И помогает в его лечении

Ученые из Университета Амстердама провели исследование, в ходе которого выяснили, что чем больше кофе употребляет человек, тем у него ниже вероятность возникновения сахарного диабета 2-го типа. Это становится возможным благодаря содержанию в кофе хлорогеновой кислоты и предшественника витамина B3 тригонеллина, которые способны снижать уровень глюкозы. Исследования в этом направлении продолжаются.

newsland.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter