Самые распространенные ошибки при похудении

Бьетесь над похудением из последних сил, а пользы – чуть? Возможно, вы просто совершили одну из типичных ошибок для худеющих.

Снижение калорийности пищи Одним из первых решений человека, взявшегося худеть, как правило, является решительный отказ от калорийной пищи. Но диетологи утверждают, что жесткие низкокалорийные диеты могут быть применимы лишь в том случае, когда у человека избыточный вес действительно значителен. Если же вы собираетесь избавиться от пары лишних сантиметров на талии, то в случае резкого снижения поступающих в организм калорий, вы рискуете обеспечить себе немало проблем, среди которых потеря мышечной массы, снижение работоспособности и преждевременное старение.

Отказ от жиров Вся загвоздка в том, что большинство жиров связано с белком, т.е. с мясом. А мясо – это главный субстрат для формирования мышечной массы. И именно мышцы поглощают жир. А при похудении в виде ограничения пищи истончаются мышцы. И когда мышечная масса становится меньше, она почти не «съедает» жировые клетки. Получается замкнутый круг.

Альтернативное питание Многие ушлые дельцы сейчас предлагают желающим похудеть специальное питание – все эти продукты с приставками био, фитнес-питание, органическая еда и т.д. На самом деле, чтобы использовать такие продукты с целью похудеть, нужна консультация диетолога, потому что в противном случае наша неосведомленность может свести все усилия на нет. Например, многие считают популярные фитнес-батончики замечательным способом питаться правильно. Но они состоят из специально подобранного количества белков и углеводов, так что один такой батончик заменяет целый обед. Это значит, что, съев батончик, вам придется ограничить себя в пище на весь день, а это вряд ли возможно и уж точно не полезно.

Худение с помощью сауны Есть ошибочное мнение, что жир можно «выпарить» с помощью сауны. На самом же деле избавиться от жира с помощью сауны невозможно. Вес может снизиться и даже довольно быстро, но это произойдет, потому что организм теряет в сауне много влаги. Поэтому злоупотреблять сауной нельзя, хотя включить посещение сауны в курс похудания можно.

Фруктово-овощная диета Если программа снижения массы тела предлагает для похудения питаться только овощами и фруктами, также не спешите верить такому простому решению проблемы. Свежие фрукты и овощи, конечно, прекрасные питательные продукты. Но в них нет белков, полноценных по своему составу, и некоторых витаминов, содержащихся только в животной пище. Кроме того, организму сложно усвоить продукты исключительно растительного происхождения. К тому же фрукты не насыщают желудок, да еще и обладают таким неприятным эффектом, как разжигание аппетита.

Большие физические нагрузки Слишком сильное рвение при занятиях фитнесом не приносит ожидаемого эффекта и даже опасно для худеющего организма. По наблюдению известного бодибилдера Лайола Макдоналда, люди, которые в порыве энтузиазма с самого начала брали на себя слишком большие нагрузки, очень быстро переставали терять лишний вес. Нагрузки средней интенсивности признаны гораздо более эффективными.

Периодический характер диет Многие люди, имеющие проблемы с лишним весом воспринимают диету как кратковременный способ привести себя в нормальную форму, но как только они заканчивают сидеть на диете, вес моментально возвращается на круга свои. Организм адаптируется к усеченному питанию и с каждой новой диетой будет все менее охотно снижать вес, а жировые клетки будут набирать силу после окончания диеты с удвоенной силой – «про запас». Соблюдение диеты должно стать образом жизни. Необходимо изменить свой рацион, количество и время приема пищи, набор продуктов, пересмотреть психологическое отношение к пище – еда не должна быть «кумиром» и единственным удовольствием в жизни.

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