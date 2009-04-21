В Украину идет похолодание

Синоптики прогнозируют в Украине снижение температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в украинском Гидрометцентре, в частности, в ближайшие дни ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-12 м/с, в восточной части, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 0-5° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 1-6°, на Закарпатье и Южном побережье Крыма 2-7° тепла; днем в Украине 7-12° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 18°, на Закарпатье 17-22°.

В Киеве и Киевской области без осадков, ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве 1-3° тепла, днем 8-10° тепла, по области ночью 0-5° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 1-6°, днем 7-12° тепла.