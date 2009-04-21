Опасные "европейские" продукты

В 2008 году в ЕС было обнаружено на 16% больше продуктов, опасных для здоровья человека, чем в 2007 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам защиты прав потребителей Мелена КУНЕВА, представляя доклад о результатах деятельности системы быстрого оповещения ЕС об опасных продуктах (RAPEX) по итогам 2008 года.

В целом количество зарегистрированных названий продуктов выросло с 1605 в 2007 году до 1866 в 2008 году. Комиссар объяснила этот рост улучшениям работы системы надзора за рынком.

По словам комиссара ЕС, 59% обнаруженной некачественной продукции поступает из Китая, 20% - из других стран-членов ЕС, 10% - неизвестного происхождения. Больше всего некачественной продукции было обнаружено в Германии (205 названий продукции), Испании (163 названия), Словакии (140 названий), Греции (132 названия) и Венгрии (129 названий). Таким образом, на эти 5 стран приходится практически половина всего количества наименований некачественной продукции, обнаруженной на протяжении 2008 года.

“Думаю, лучшая степень организации системы надзора за рынком и высшая культура потребителей дала такой результат”, - объяснила причины этого комиссар ЕС.

По видам продукции самую большую часть составляют игрушки (498 видов), электрические приборы (169 видов), моторы для машин (160 видов).

Комиссар также отметила, что нынешний год, учитывая сложную экономическую ситуацию, будет очень сложным для обеспечения безопасности продукции.

“Но мы знаем, что доверие к рынкам – это новая валюта экономики”, - отметила комиссар.

“Безопасность – не роскошь”, - добавила М.КУНЕВА, отметив, что Комиссия продолжит следить за качеством продукции.