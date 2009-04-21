Ривненщина: Япония передала больнице медоборудование

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Идзава ТАДАСИ передал районной больнице пгт Рокитне Ривненской области медицинское оборудование стоимостью 220 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в информационно-аналитическом отделе Ривненского облсовета, оборудование приобретено по проекту человеческой безопасности «Кусаноне», который реализует Посольство Японии в Украине.

Рокитненской райбольнице переданы реанимационное место для новорожденных, инкубатор, весы и лампа для фототерапии. Потребность этого медицинского заведения в таком оборудовании давно назрела, ведь в этом районе один из наивысших уровней рождаемости в области. В частности, в прошлом году в родильном отделении райбольницы родилось 11 детей, которым была необходима реанимационная помощь. В целом в прошлом году в отделении родилось 195 детей, отмечается в сообщении.

На церемонии передачи оборудования И.ТАДАСИ заверил, что японцы и в дальнейшем планируют продолжать сотрудничество с Ривненщиной в медицинской сфере.

Также Посол Японии провел встречу с председателем Ривненского облсовета Александром ДАНИЛЬЧУКОМ. Собеседники обсудили пути налаживания сотрудничества области с Японией. В частности, японцев интересует вопрос вложения инвестиций в энергосберегающие технологии и научный обмен.

В свою очередь, А.ДАНИЛЬЧУК назвал отрасли, которые в первую очередь могут заинтересовать японских инвесторов: лесопереработка, добыча щебня, торфа. Посол Японии пообещал способствовать привлечению инвестиций в экономику Ривненщины.