Запорожье: на врачей открыли уголовное дело

В Запорожье возбуждено уголовное дело по факту нарушения врачами права на бесплатную медицинскую помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, поводом для возбуждения данного уголовного дела стало выявление сотрудниками прокуратуры "фактов незаконного получения медиками платы за предоставление услуг ультразвукового обследования, которые де-факто являлись бесплатными".

По данным пресс-службы, прокуратурой Хортицкого района Запорожья, сотрудники которой выявили данные факты, действия медработников квалифицированы как преступление, предусмотренное ст. 184 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь".

Ведется следствие.

Справка УНИАН. Ст. 184 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь" - предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или штрафа на сумму до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.