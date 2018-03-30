Каждая пятая упаковка лекарств в Украине - фальшивка

Каждая пятая упаковка медикаментов у нас – фальшивка. Но в Киеве в суд попало всего одно дело по продаже поддельных медпрепаратов. Да и то судят по статье "Злоупотребление служебным положением"… Доколе ж нам надеяться лишь на высшую справедливость?

Недавно журналисты писали о скандале с фальсификацией препаратов немецкой фирмы HEEL. Но это лишь капля в море подделок, наводнивших наш рынок. Только по официальным данным количество кустарной продукции у нас в стране достигло 20% фармацевтического рынка. Люди не подозревают, что под видом дорогостоящего препарата им, зачастую, суют мел с глиной. И это в лучшем случае! Учитывая нынешние цены на медпрепараты, деньги в этой сфере крутятся колоссальные. Дошло до того, что фальшивые лекарства не стесняются продавать даже народным депутатам. А что? Ведь в нашем Уголовном кодексе нет даже такой статьи, как «Подделка лекарств».

«Если бы вы дальше это пили – могли бы умереть!»

– Я мучился от высокого давления, ходил к врачам, и они мне постоянно что-то выписывали, но лекарства не помогали, – рассказывает нардеп Геннадий Москаль, первый зампредседателя Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией ВР. – Кстати, препараты я покупал не копеечные, одна упаковка – минимум 300 грн. Когда со здоровьем стало совсем плохо, знакомые повезли меня в Венгрию. Там местные врачи спросили, что я принимал. Я показал им свои таблетки, купленные в Киеве. Уже сейчас не помню название лекарства – это были какие-то французские таблетки. Врачи сказали, что если бы я действительно это пил, давление должно было упасть. Препарат взяли на лабораторный анализ – результаты меня ошеломили. Венгерские медики заявили, что я мог вообще умереть, если бы продолжал их принимать дальше.

Лекарства, которые депутат купил в Киеве, оказались подделкой. Это был не яд. В состав входили такие безобидные для организма компоненты, как мел, сода еще какие-то витамины, но ТАМ НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО КОМПОНЕНТА, КОТОРЫЙ БЫ СНИЖАЛ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ.

– В Венгрии меня убеждали, что если я хочу жить, не нужно вообще покупать лекарств в Украине, – продолжает Москаль. – Ведь, по словам венгров, все сомнительные фармфирмы, которые давно выгнали из Европы, успешно осели в Украине и продолжают травить уже наш народ. Когда я вернулся домой, долго не мог успокоиться. Искать через аптеку, где мне подсунули фальсификат, концы организаторов этого преступного бизнеса посчитал бессмысленным. Вместо этого собрал специалистов по медицине, и мы подготовили законопроект «О предотвращении злоупотреблений в сфере оборота лекарственных препаратов». Я уверен, что нам необходимо переходить на страховую медицину и пресечь раз и навсегда порочную практику госзакупок лекарств. Ведь пока существует эта кормушка, коррупцию в медицинской сфере не побороть. Как только у нас заработает страховая медицина, подсовывать некачественные препараты станет просто невозможно. Ведь если человек будет постоянно болеть, то страховщикам придется терпеть огромные убытки. Так что за некачественное лечение и липовые лекарства они просто «глотку перегрызут».

В аптеках проверку на порог не пускают

С фальсификаторами должны бороться Управление по борьбе с экономическими преступлениями и Госинспекция по контролю за качеством лекарственных препаратов Минздрава. Чиновники и милиция уверяют, что они, мол, и рады, но мешает несовершенное законодательство. Ведь сейчас импортные препараты даже не подвергают полному химическому анализу, а на украинский рынок пускают, продублировав бумажку, которую приложил заграничный производитель. Что касается отечественных фармпредприятий и аптек, то они зачастую милицейскую проверку даже на порог не пускают.

– В некоторых аптеках нам говорят, мол на каком основании вы пришли, вот заведите уголовное дело, тогда – пожалуйста, – говорит Валентин Зорба, оперуполномоченный УБЭП Киева. – Даже пишут заявления в прокуратуру, обвиняя нас в рейдерских захватах. А на основании чего мы можем завести дело, если ничего из документации не показывают? У нас отлажена практика через суд добиваться, чтобы они показали хотя бы копии документов на лекарства. (Однако пока длятся судебные процедуры, в аптеке или на фармпредприятии вычищают документацию до кристального блеска, и даже если продавали какие-то «липовые» препараты, следов уже не отыскать. – Авт.)

В Киеве судят продавцов фальшивого антисептика

В милиции говорят, что чаще всего в Киеве подделывают препараты «КЛАРИТИН» (им лечат аллергический ринит, конъюнктивит, зудящий дерматоз) и «ИМОВАН» (аналог снотворного). Но фальсификаторов поймать не удается, потому что предприятие-изготовитель, как правило, оказывается призраком. Когда в указанный на этикетке город приезжают оперативники, оказывается, что такой фирмы там никогда не существовало.

Правоохранители оправдываются, что прижать фирмы поставщиков и закупщиков очень непросто, мол, по документам у них может быть все гладко, и сложно доказать, что они умышленно поставляли на прилавки аптек отраву.

За прошлый год в Киеве дошло до суда только одно дело, возбужденное против конкретных людей, продававших под известной заводской маркой фальшивый препарат. Да и то обвинение предъявлено по статье «Злоупотребление служебным положением».

– Летом 2008-го в столичную милицию обратились представители крымского завода «Нижнефарм» с жалобой, что у них уже давно не выпускается препарат «СЕПТОЛ» (антисептик, аналог медицинского спирта), но почему-то одна киевская фирма продолжает продавать свежие партии, – рассказал Владимир Полищук, начальник ЦОС ГУ МВД Киева. – Когда сотрудники Дарницкого УБЭП начали разбираться оказалось, что киевская фирма «Биохимфарм» раньше сотрудничала с заводом в Крыму – на мощностях предприятия выпускали антисептик, который продавали в столичных аптеках.

Но потом все контакты прекратились, однако директор «Биохимфарм» договорилась с днепропетровской фирмой о выпуске «СЕПТОЛА», но на этикетке ставили марку крымского завода-изготовителя «Нижнефарм». Никто из закупщиков – медучреждений – не знал, что покупает фальсификат. Хоть особого вреда этот кустарный спирт нанести и не мог, однако, по выводам Госинпекции по контролю за качеством лекарственных препаратов, днепропетровский «СЕПТОЛ» не отвечал ГОСТам и требованиям Минздрава.

Директор фирмы «Биохимфарм», когда запахло жареным, пыталась залечь на дно, не являлась на вызов следователя, но ее все же разыскали. Оказалось, что она не только продавала поддельный антисептик, но у нее давно просрочена лицензия на реализацию лекарств. На одной из квартир, служившей складом конторы, нашли около 200 ящиков «СЕПТОЛА». Сейчас материалы уголовного дела уже в суде, однако обвиняют директора «Биохимфарма» даже не в подделке известной торговой марки – доказать, что она имела к этому отношение, не смогли. А в злоупотреблении служебным положением по ст. 364 ч. 1 УК – карается исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы до 3 лет с запретом занимать некоторые должности в течение 3 лет. Хотя следовало еще и приобщить обвинение по ст. 227 УК «Выпуск некачественной продукции» (карается штрафом от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов или исправительными работами на срок до 2 лет). И по ст. 204 УК ч. 1 «Незаконное изготовление, хранение и перевозка с целью сбыта подакцизных товаров». (наказания – штраф от 500 до 1050 необлагаемых минимумов либо ограничение свободы до 3 лет с конфискацией фальсификата и оборудования).

«Прибор для увеличения груди» едва не довел до хирурга

В столичном УБЭПе рассказывают, что в последнее время каждый день поступает по 5–6 заявлений от киевлянок, купивших пояса для увеличения груди. За этот «чудодейственный прибор» они выложили по несколько тысяч гривен, но никакого эффекта, ествественно, он не принес. Более того, те кто им пользовался, едва не попали на операционный стол. Ведь от пояса кожа покривалась гематомами, что могло привести к некрозу тканей. В милиции говорят, что продажа подобных опасных псевдоприборов вообще не регулируется законом. А продавцы – фирмы-однодевки, постоянно переезжают с одной квартиры на другую, меняя номера мобильных номеров, как перчатки.

В таблетках может быть даже мыло

За январь-февраль 2009 года Госинспекцией по контролю за качеством лекарств вынесено 20 предписаний на запрет фальсифицированных лекарств. Изъято из обращения 15 наименований препаратов. По неофициальным данным больше всего подделок к нам приходит из России, Польши, Индии, Китая и Пакистана.

Медики выделяют три вида подделок:

1. Фальшивые лекарства, которые вообще не содержат действующего вещества. Пациент получает либо мел, либо соду, могут подсунуть даже глину или мыло. Последствия нейтральные либо усугубление болезни.

2. Поддельные препараты, в которых действующего вещества гораздо менше, чем заявлено на упаковке. Результат – болезнь развивается.

3. Липовые лекарства, в которых пропорции химических элементов отвечают листку-вкладышу, но при изготовлении не соблюдается технология, а у производителя нет даже лицензии. Последствия – непредсказуемые.

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